وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، رداً على سؤال بشأن تصريحات رئيس مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف حول وصل "فاجنر" إلى أسلحة نووية في مستودع بمدينة فورونيج:"إن الكرملين ليس لديه مثل هذه المعلومات"، مؤكدا أن هذه التصريحات مجرد ثرثرة إعلامية.

وكان قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين مع قواته تمرد في 24 يونيو الماضى ضد قيادات وزارة الدفاع الروسية ووصل على بعد 200 كم من العاصمة موسكو. إلا أن إتفاقا بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بحسب الكرملين، تمكن من إنهاء الأزمة.