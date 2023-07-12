اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 05:57 م
أكرم القصاص
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"القضاء الأعلى" يعلن انتداب قاضيين للنيابة العامة والمكتب الفني لمحكمة النقض

الأربعاء، 12 يوليو 2023 05:57 م
"القضاء الأعلى" يعلن انتداب قاضيين للنيابة العامة والمكتب الفني لمحكمة النقض القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى
كتب أحمد إسماعيل

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قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموافق 12 من يوليو 2023 برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى – ندب  القاضي صلاح الدين محمود مجاهد نائب رئيس محكمة النقض مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي طارق سيد عبد الباقي سيف النصر نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض .  
 
 
 

محكمة النقض

مجلس القضاء الاعلى

دار القضاء العالى



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