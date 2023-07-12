وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني لدى وصوله إلى جنين، رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء من القيادة الفلسطينية، والحكومة، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلو الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

ورافق الرئيس الفلسطيني في الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ومستشاره للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وقد وضع الرئيس الفلسطيني إكليلا من الزهور على أضرحة الشهداء في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم جنين، وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء، مستذكرا دورهم الوطني في طريق تحرير الوطن.

وتضم مقبرة الشهداء الجديدة، جثامين تسعة شهداء ممن ارتقوا في العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.