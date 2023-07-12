الرئيس العراقى: الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان لتنفيذ البرنامج الحكومى

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أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد، أن الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان ومهمتان؛ لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وذكرت الرئاسة العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم /الأربعاء/ - أن رشيد استقبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وأكد له أن الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان ومهمتان؛ لتنفيذ البرنامج الحكومى وتقديم الخدمات وتشجيع فرص الاستثمار فى البلاد، مشددًا على ضرورة إيلاء حقوق المواطنين الاهتمام الكامل.



وأشار الرئيس العراقى إلى أن العمل مستمر بشأن قضية السجناء والموقوفين وإطلاق سراحهم بعد انتهاء محاكمتهم وفقًا للقانون، مؤكدًا أن العمل جار على تقديم عدة مشاريع للقوانين من ضمنها مشروع قانون مكافحة المخدرات، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية لتعزيز الجهد الأمنى والحد من الجريمة بما يؤمن حماية المواطنين وحقوقهم.



بدوره، أكد وزير الداخلية العراقي، أن الوزارة تعمل على تأمين الحدود خاصة فى المحافظات الجنوبية، ومنع تهريب المخدرات إلى داخل البلاد، مشيرًا إلى أن العمل جار لتحديث الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتشغيل منظومة الفيزا الإلكترونية، كما أعلن اكتمال إعداد وتهيئة 5 مصحات قسرية فى عدد من المحافظات.