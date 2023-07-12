الداخلية تضبط 5 قضايا مخدرات فى دمياط

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسم شرطة (السرو) .

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .