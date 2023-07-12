الخارجية الأمريكية: روسيا تستخدم ذخائر عنقودية ضد المدنيين الأوكرانيين منذ بداية الحرب

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا تستخدم ذخائر عنقودية ضد المدنيين الأوكرانيين منذ بداية الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "لم نتخذ قرارا بعد بشأن تزويد أوكرانيا بنظام " ATACMS" للصواريخ بعيدة المدى".

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: "بيان دول مجموعة السبع يهدف إلى منح أوكرانيا القدرة على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل".

وفى وقت سابق ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة بشأن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لدعم أوكرانيا، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة حول أوكرانيا: "لن نتراجع عن دعمنا لكييف، والتزامنا مع أوكرانيا لن يضعف لأننا ندافع عن الحرية والديمقراطية".

وأضاف جو بايدن: "السويد ستكون العضو الـ32 في حلف الناتو، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعتقد أن بإمكانه جرنا إلى حرب، لكننا حرصنا على جاهزية الناتو للدفاع".