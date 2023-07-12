الحماية المدنية تسيطر على تسرب غاز نتيجة كسر ماسورة فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت ماسورة غاز للكسر بمدخل أطفيح في الجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم التنسيق مع مسؤلي الغاز لإصلاح الكسر دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تسرب غاز بمدخل أطفيح، توجه على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم التنسيق مع مسؤلي طوارئ الغاز، وإصلاح كسر الماسورة دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.