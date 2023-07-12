الجيش الجزائرى: القبض على إرهابى كان ينشط بمنطقة الساحل الأفريقى

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أعلن الجيش الجزائرى القبض على إرهابى كان ينشط بمنطقة الساحل الأفريقي، وضبط عدد من الأسلحة الثقيلة وعنصرى دعم للجماعات الإرهابية، و376 مهاجرا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، اليوم /الأربعاء/ أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 5 وحتى 11 يوليو الجارى، من إلقاء القبض على الإرهابى المسمى"لنصارى سليمان"، الذى كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2014، وضبط بندقيتين رشاشتين، وعنصرى دعم للجماعات الإرهابية، وذلك فى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 56 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، فضلا عن ضبط نحو 160 ألف قرص مخدر.



وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 221 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 376 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.