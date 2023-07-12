اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 06:07 م
أكرم القصاص
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البيت الأبيض يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً

الأربعاء، 12 يوليو 2023 05:10 م
البيت الأبيض يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً صاروخ باليستى
وكالات

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أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى آدم هودج، الأربعاء، عن إدانة بلاده لإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً بعيد المدى قبالة ساحل شبة الجزيرة الكورية الشرقى.


وقال هودج فى بيان: "لم يُغلق الباب أمام (المفاوضات) الدبلوماسية، لكن يتعين على بيونج يانج أن تكف فوراً عن أعمالها المزعزعة للاستقرار وأن تختار بدلاً من ذلك المشاركة الدبلوماسية".

وأطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخاً باليستياً طويل المدى باتجاه البحر الشرقى من شبه الجزيرة الكورية الأربعاء، فى حادثة نددت بها كوريا الجنوبية واليابان بشدة.


صاروخ باليستى

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

بيونج يانج



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