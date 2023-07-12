البيت الأبيض يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً

وكالات

أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى آدم هودج، الأربعاء، عن إدانة بلاده لإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً بعيد المدى قبالة ساحل شبة الجزيرة الكورية الشرقى.



وقال هودج فى بيان: "لم يُغلق الباب أمام (المفاوضات) الدبلوماسية، لكن يتعين على بيونج يانج أن تكف فوراً عن أعمالها المزعزعة للاستقرار وأن تختار بدلاً من ذلك المشاركة الدبلوماسية".



وأطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخاً باليستياً طويل المدى باتجاه البحر الشرقى من شبه الجزيرة الكورية الأربعاء، فى حادثة نددت بها كوريا الجنوبية واليابان بشدة.