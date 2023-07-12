البترول: تسليم أول حفار بري تحت شعار "صنع فى مصر"

إبراهيم حسان

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزير طارق الملا، ومحافظ السويس، شهدا اليوم مراسم تسليم أو حفار بترول صنع في مصر.

أضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن قطاع البترول يدعم التصنيع المحلي في عدة قطاعات، مبينا: "نحرص على زيادة المكون المحلي لترشيد النقد الأجنبي، ونجري قاعدة صناعية مهمة في الصناعة المصرية البترولية".

وتابع المهندس حمدي عبد العزيز، أن استثمارات وتكلفة الحفار تصل إلى 6.5 مليون دولار، مبينا: "هذا الحفار بري، ولدينا خطة للاستكشافات لزيادة الاحتياطي من البترول، والحفارات عليها طلب كبير حاليا في ظل زيادة الطلب على استكشافات البترول، وعندما نصنع الحفارات داخل مصر ونستخدمها في السوق المحلي، هذا يؤمن جزء كبير من أعمالها وزيادة الإنتاج".

وأكمل حمدي عبد العزيز: "سنتوسع في التصنيع المحلي لأهمية هذا الأمر، وما تم اليوم من تسليم للحفار هو نتاج تعاون بين الجانب المصري والصيني، والمهندس طارق الملا وزير البترول أطلق خطة منذ عدة سنوات لتطوير قطاع البترول".