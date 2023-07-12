الإعدام لمتهمين والسجن المشدد لأربعة قتلوا مواطنا من أجل سرقة لودر بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، وعاقبت المحكمة المتهمين من الثالث إلى السادس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة المتهم السابع بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وأحالت الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامهم جميعًا بالاشتراك في قتل عامل لسرقة لودر بالعاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 3197 لسنة 2022 جنايات ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4176 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: تامر ذ م إ، وهيثم م إ م، وبدوي ع م م، وزكريا ف ع م، والعوامي م ع ز، وزكريا ع ال ع، وبشير ح أ ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 5 يوليو من العام الماضي، قتلوا المجني عليه جابر محمود عشماوي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه، وأعدوا لهذا الغرض (قفازات طبية، لاصق)، وتوجهوا إلى المكان الذي تيقنوا تواجده به وكمنوا له، وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الأول بتقييد حركته وقام الثاني بوضع لاصق على فمه لمنعه من الاستغاثة، وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أداة (كوريك) محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أذرهم، وشرعوا في سرقة مركبة (لودر)، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه وهو تعطل المركبة.

وتبين من التحريات أن المتهمين من الأول إلى السادس قد اتفقوا على سرقة اللودر عبر التسلل إلى الشونة محل الواقعة وتقييد المجني عليه تسهيلًا لاستيلائهم على المركبة، وذلك بالاشتراك مع المتهم السابع عن طريق إمدادهم بالأموال اللازمة لسرقته واقتسام ثمنه بين المتهمين جميعًا.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.