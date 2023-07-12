اليوم السابع
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الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليتين ومخبز بمدينتى حدائق أكتوبر وبدر للبيع بمزاد علنى

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:38 ص
الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليتين ومخبز بمدينتى حدائق أكتوبر وبدر للبيع بمزاد علنى م. محمد مصطفى - رئيس جهاز حدائق أكتوبر
كتب أحمد حسن

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صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم طرح 13 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (25م2 : 101م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.
 
وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الإثنين الموافق 21/8/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.
 
وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم طرح مخبز بالدور الأرضي بالسوق الرابعة بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة (217.5)، بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.
 
وأضاف المهندس عمار مندور، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمخبز في مواعيد العمل الرسمية.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه حدائق اكتوبر

محال تحاريه

مزاد علنى



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