الأوقاف: إثابات متميزة لأفضل المقارئ القرآنية أداءً

كتب لؤي علي

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم ، تقرر صرف إثابات إضافية متميزة لأفضل المقارئ القرآنية (المقارئ النموذجية – مقارئ الأعضاء – مقارئ الأئمة – شيوخ مقارئ الجمهور ) الملتزمة بالضوابط الآتية :

• التصوير الاحترافي للمقرأة والصوت الحسن.

• السمت العام للمقرأة وحسن التنظيم.

• الالتزام بالزي الأزهري للأئمة .

• الحضور المتميز للأعضاء.

كان الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرر الموافقة على مذكرة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريمِ برئاسة الشيخ أبو اليزيد سلامة بتفعيل المقارئ القرآنية، وعن طبيعة تلك المقارئ أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه بخصوص المقارئ فيتم إلزام جميع معلمي القرآن الكريم بالإدارات التعليمية بحضور المقرأة القرآنية الأزهرية، مع التأكيد على التوقيع في كشوف الحضور والانصراف الخاصة بالمقرأة، وتُخطر معاهدهم بصورة معتمدة من الحضور والانصراف.

وصرح أبو اليزيد سلامة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريمِ قائلا: المقرأة القرآنية تحت إشراف موجهي شئون القرآن الكريم بالإدارة التعليمية، أو تحت إشراف معلم متقن لأحكام التجويد في حال وجود الموجه في مأمورية امتحانات رسمية، على أن يتلى جزء كامل في اليوم بمعدل ثلاثة أجزاء في الأسبوع.