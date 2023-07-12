الأقصر تدخل عالم السياحة الصيفية لأول مرة فى تاريخها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رغم ارتباط الأقصر منذ عشرات السنين بالموسم السياحى الشتوى، إلا أنه خلال العام الحالى ظهرت سياحة الموسم الصيفي لتحدث طفرة كبيرة فى زيارات السائحين للمعابد والمقابر المصرية القديمة شرقاً وغرباً، لتسجل المعابد ما يزيد عن 7 و8 آلاف زيارة سياحية فى اليوم الواحد بأيام فصل الصيف، وهى أرقام متميزة تحدث لأول مرة وسط الإقبال الكبير من سياح العالم على زيارة مصر والأقصر مؤخراً، بتلك الكلمات كشف الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن نجاحات خطط شركات السياحة فى زيادة الجذب السياحى خلال فصل الصيف الحالى.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر على مر السنين معروفة بالسياحة الشتوية لتحسن حالة الطقس واستقرار درجات الحرارة بصورة أفضل من الدول الأوروبية التى تصل فيها درجات الحرارة بالشتاء لتحت الصفر، ولكن هذا العام ووسط العروض المميزة من الشركات السياحية حول مصر، ارتفعت نسب الإقبال السياحية فى موسم فصل الصيف حيث تساهم رحلات اليوم الواحد القادمة من شواطئ الغردقة والبحر الأحمر للأقصر فى ارتفاع معدلات زيارات السياح للمعابد مؤخراً.

وأوضح الخبير السياحى محمد عثمان، لـ"اليوم السابع"، أنه تشهد محافظة الأقصر زيارات مميزة لرحلات اليوم الواحد القادمة من المقاصد السياحية بالبحر الأحمر بالموسم السياحى الصيفي الحالى، والتى تنعش الإقبال السياحى المميز من السائحين من حول العالم على معابد الكرنك والأقصر بجانب المعابد والمقابر فى البر الغربي، حيث يستمر الموسم الصيفي لأول مرة فى حالة من الإقبال العظيمة من سياح العالم أجمع للإستمتاع بين المعابد الأثرية والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب الأقصر.



اجواء البهجة فى المراكب النيلية بالأقصر



استمتاع الأجانب على متن المراكب النيلية



استمتاع السياح بالطواف حول الجعران المقدس



أفواج كبيرة من السياح تزور المعابد



اقبال السياح على المعابد



اقبال مميز على معابد الكرنك



الأفواج السياحية يزورون المقابر الفرعونية



الاقبال السياحى على المقابر الفرعونية



التوافد على معبد الملكة حتشبسوت



الجميلات من حول أوروبا فى الكرنك



الزيارات المميزة فى معابد الأقصر



السياح خلال شراء الهدايا بالأقصر



السياح يتحدون الطقس الحار ويزورون معبد الأقصر



السياح يستمتعون بزيارة المعابد



بهجة السياح داخل المراكب النيلية



جانب من الاقبال بمعبد الملكة حتشبسوت



جانب من الزيارات بمعابد الكرنك



جانب من زيارات السياح بالكرنك



جانب من زيارات السياح بالمعابد



جميلات أوروبا فى معابد الأقصر



حمامات سباحة أعلى المراكب النيلية



رغم حرارة الطقس اقبال السياح بمعبد حتشبسوت