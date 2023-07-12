اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأصل والمترجم فى العمل الأدبى "النبى" لجبران خليل جبران.. دكتوراة فى جامعة طنطا

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:35 ص
الأصل والمترجم فى العمل الأدبى "النبى" لجبران خليل جبران.. دكتوراة فى جامعة طنطا الباحثة دينا الدوى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت الباحثة والمُترجمة دينا عبد الرحمن الدوى على درجة الدكتوراة فى الترجمة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى بكلية الآداب جامعة طنطا فى رسالة ناقشتها بعنوان ( الأصل والمترجم فى العمل الأدبى "النبى" لجبران خليل جبران ) وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد نجم أستاذ اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية ( مشرفاً ) والدكتور أيمن عياد الاستاذ بقسم اللغه العربيه ( عضواً ) والدكتور حمدى شاهين رئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة ( عضواً ) 
 
وقالت الباحثة ، إن كتاب "النبى" لجبران خليل جبران يندرج تحت “أدب الحكمة" فهو يصيغ خلاصة تجربة "جبران" فى الحياة وحكمته فى شتى مناحى الحياة على لسان المصطفى المختار وهو الذى إغترب عن بلدته إثنى عشر عاماً وإتجه نحو السفينة مغادراً إلى وطنه فتجمهر حوله أهل المدينة يسألونه حكمته ونصائحه عن كل ما يدور فى حياتهم . 
وقارنت الباحثة ثلاث ترجمات للكتاب لثلاثة من المترجمين وهم : ترجمة ميخائيل نعيمة ( 1956) وترجمة ثروت عكاشة ( 1959) وترجمة يوسف الخال ( 1968)
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

جامعة طنطا

اللغة العربية

الترجمة

الباحثة



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 10 يوليو 2023 04:59 م

محاضرة لرئيس جامعة طنطا حول مهارات القيادة واستراتيجيات الإدارة

الأحد، 09 يوليو 2023 10:38 م

تفاصيل الخطة المتكاملة لتطوير مستشفيات جامعة طنطا لتحقيق حياة كريمة للمواطنين

الأحد، 09 يوليو 2023 05:29 م

ترقية 9 أعضاء بهيئة التدريس وتعيين 9 مدرسين في جامعة طنطا

الأحد، 09 يوليو 2023 02:48 م

جامعة طنطا تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية فى محو الأمية

السبت، 08 يوليو 2023 07:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة