الأصل والمترجم فى العمل الأدبى "النبى" لجبران خليل جبران.. دكتوراة فى جامعة طنطا

كتب محمد صبحى

حصلت الباحثة والمُترجمة دينا عبد الرحمن الدوى على درجة الدكتوراة فى الترجمة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى بكلية الآداب جامعة طنطا فى رسالة ناقشتها بعنوان ( الأصل والمترجم فى العمل الأدبى "النبى" لجبران خليل جبران ) وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد نجم أستاذ اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية ( مشرفاً ) والدكتور أيمن عياد الاستاذ بقسم اللغه العربيه ( عضواً ) والدكتور حمدى شاهين رئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة ( عضواً )

وقالت الباحثة ، إن كتاب "النبى" لجبران خليل جبران يندرج تحت “أدب الحكمة" فهو يصيغ خلاصة تجربة "جبران" فى الحياة وحكمته فى شتى مناحى الحياة على لسان المصطفى المختار وهو الذى إغترب عن بلدته إثنى عشر عاماً وإتجه نحو السفينة مغادراً إلى وطنه فتجمهر حوله أهل المدينة يسألونه حكمته ونصائحه عن كل ما يدور فى حياتهم .

وقارنت الباحثة ثلاث ترجمات للكتاب لثلاثة من المترجمين وهم : ترجمة ميخائيل نعيمة ( 1956) وترجمة ثروت عكاشة ( 1959) وترجمة يوسف الخال ( 1968)