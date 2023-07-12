وأكدت الأرصاد الجوية اللبنانية أن الكتل الهوائية مصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة فى المناطق الساحلية مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر، حيث يبدأ الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة اليوم حتى تلامس الـ40 درجة مئوية يوم الجمعة والمقبل وتستمر الموجة لعدة أيام.

ويعانى لبنان من ظاهرة حرائق الغابات فى فصل الصيف مع الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة وخصوصا خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام.