ابعدوا عن الشمس.. الأرصاد تحذر من أول موجة حارة بصيف 2023.. فيديو

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس والموجة الحارة التى تؤثر على البلاد الأيام المقبلة وتتأثر بها كافة أنحاء الجمهورية .

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه من بداية من غد الخميس متوقع موجة ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وتعتبر أول موجة ارتفاع فى درجات الحرارة فى صيف 2023.

وأوضحت غانم، أن الموجة الحارة سببها تعمق منخفض الهند الموسمي على جمهورية مصر العربية وجود امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة لتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى من 3: 4 درجات.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون متوسط درجات الحرارة المقاسة فى الظل على القاهرة الكبرى 36: 38 درجة عظمى والمحسوسة تتجاوز ال 40 درجة ، وفى جنوب الصعيد ما بين 43: 45 درجة مئوية والمحسوسة تصل 46 درجة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء نهارا.

وأضافت أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة مطلع الأسبوع القادم، وتصل فيها درجات الحرارة العظمى على القاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة، لافته إلى أن الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم.

وناشدت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 وحتى الرابعة عصر وهى الفترة تأتى يتم فيها تسجيل أعلى درجات حرارة لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، والابتعاد عن الأماكن المغلقة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.