إيداع لاعب كرة قدم حجز المحكمة بنظر معارضته على حكم حبسه لسرقة ورقة زواجه العرفى

كتب أحمد إسماعيل

وصل لاعب كرة قدم جلسة معارضه على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية سرقة عقد الزواج العرفي محكمة جنح الهرم، وتسلم حرس المحكمة اللاعب وتم إيداعه قفص الاتهام تمهيدا لبدء جلسة المعارضة.

ووصلت منذ قليل سيدة دعوى الزواج العرفي المرفوعة ضد لاعب شهير لحضور جلسة معارضة لاعب الكرة على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية سرقة عقد الزواج العرفي.

كانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم في وقت سابق، لاعب كرة شهير في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم لاعب كرة شهير بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى .

اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.