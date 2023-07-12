إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق مفارق الشرطة اتجاه القنطرة، نطاق الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق مفارق الشرطة اتجاه القنطرة، نطاق الصالحية الجديدة، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متعددة.

تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل المصابين الى مستشفى الصالحية الجديدة لتقديم الإسعافات الأولية لهم العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.