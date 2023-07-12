إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي في مدينة 6 أكتوبر وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع لسيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من مستقليها، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، والاستماع لأقوال سائق السيارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.