إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .