إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق بحيرة قارون السياحى

الفيوم رباب الجالي

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم ل حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل محملة بالعمال كانوا يستقلونها أثناء عودتهم من عملهم، وتم نقل المصابين الي مستشفي ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق بحيرة قارون السياحي، بين بوابة قرية تونس السياحية ومفارق مركز يوسف الصديق.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بينهم عدد من العمال بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بـ 7 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم بحسب إصابة كل منهم.

كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.