اليوم السابع
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إصابة فتاة في حريق منزل بالشرقية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:41 ص
إصابة فتاة في حريق منزل بالشرقية اسعاف
الشرقية فتحية الديب

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أصيبت فتاة بحالة اختناق؛ إثر نشوب حريق في منزل مكون من 5 طوابق بناحية قرية شوبك بسطة بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق في منزل مكون من 5 طوابق بناحية قرية شوبك بسطة بجوار مكت بريد القرية بدائرة مركز الزقازيق.
 
تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تبين نشوب الحريق في منزل مكون من 5 طوابق وأن الحريق كان في الطابق الثالث من المنزل، ما أسفر عن إصابة هاجر أ ع، 18 سنة، بحالة اختناق.
 
تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الفتاة المصابة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث.
 



 

 


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