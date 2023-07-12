إصابة شخص إثر حادث تصادم بين ميكروباص ودراجة بخارية

كتب محمد أبو ضيف

أصيب شخص إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية على طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية سنديون في الاتجاه القادم من القاهرة والمتجه إلى مدينة طوخ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى على طريق مصر اسكندرية الزراعي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.