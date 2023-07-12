اليوم السابع
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إزالة 68 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:18 ص
إزالة 68 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج جانب من الإزالات - ارشيفية
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 68 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات حتى الآن .
 
وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 2016 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 34 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 129 فدان و 5 قيراط.
 
وشدد " الفقي " على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.
 
 
 


 

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ازالة الأراضي الزراعية

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