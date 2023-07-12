إزالة 6 مخالفات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات بالمحلة

تابع اللواء عمرو محمد فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بمركز المحلة، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مامور مركز المحلة تحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية، حيث تم تنفيذ إزالة 6 مخالفات، بنطاق الوحدة المحلية بمحلة أبوعلى، وعلى جهات الولاية التابعة لأملاك الرى.

كما تم تنفيذ إزالة متغير مكانى بالوحدة المحلية بمحلة أبوعلى، على مساحة 81 مترا، عبارة عن أعمدة دورثانى علوى، وإزالة 5 حالات تابعة لهندسة رى بشبيش، عبارة عن ردم فى المجرى المائى، على مساحة 180 مترا.

وأشار رئيس المدينة إلى تواصل العمل بالأماكن المستهدفة خلال المرحلة الثالثة، وإزالة كافة أشكال التعديات؛ لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.