اليوم السابع
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إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة مع بدء المرحلة الثالثة من الموجه 21 في الدقهلية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 02:49 ص
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة مع بدء المرحلة الثالثة من الموجه 21 في الدقهلية إزالة - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشي

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن بدء أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تستمر حتى 28 يوليو الجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين
 
وأوضح مختار أن ما تم إزالته اليوم بلغ 14 حالة، منهم 13 حالة تعد بالبناء على مساحة 448 متر مربع، وحالة تعد بالزراعة على مساحة قيراط ولاية الري والصرف، بمراكز بني عبيد، ومنية النصر، وبلقاس، والمطرية، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 33 قرار إزالة، منهم 30 قرار إزالة تعد بالبناء على مساحة 762 متر مربع، و3 قرارات تعد بالزراعة على مساحة 8 أسهم وقيراط
 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة21 يتم تنفيذها على قدم وساق، وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.
 
 
وكان مختار سبق وأن كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا على أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات، من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، ورفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة
 
 
والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ، لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

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