إحالة شخص للجنايات بتهمة تهريب 1380 قرصا مخدرا عبر مطار القاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة بإحالة شخص لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة، حيث ضبط بحوزته 1380 قرص من عقار lyrica.

تعود أحداث الواقعة بتمكن موظفى جمارك مطار القاهرة الدولى، بضبط راكبا أجنبيا بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، كانت مخبأة داخل جيب سرى بإحدى الحقائب الخاصة به، أثناء إنهاء أوراق دخوله إلى البلاد.

كما تبين من التحقيقات التى أجريت معه، أنه حاز هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المخدرة بقصد تهريبها إلى داخل البلاد وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.