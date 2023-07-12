إحالة سائق توك توك للجنايات أشعل النار في عامل بمحطة وقود بعين شمس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس بإحالة سائق توك توك لمحكمة الجنايات ، وذلك بتهمة قيامه بإشعال النيران فى عامل بسبب خلاف بينهما أثناء تزويد الوقود.

كانت الأجهزة الأمن بالقاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على عامل بمحطة وقود بالقاهرة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا يفيد بحدوث مشادة كلامية بين عامل بإحدى محطات الوقود وسائق مركبة "توك توك" أثناء قيام السائق بتزويد المركبة بالوقود، فقام على إثر ذلك الأخير بإلقاء زجاجة بداخلها مادة معجلة للاشتعال "سائل البنزين" تجاه العامل وإضرام النيران به، نتج عن ذلك إصابته بحروق متفرقة.

على الفور تم الانتقال إلى محل الواقعة وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.