أى كابيتال للتنمية والتطوير العمرانى تطلق (Orla) مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى الـ 5 مليارات جنيه

تستعد شركة أى كابيتال للتنميه والتطوير العمراني إحدى الشركات الرائده بالسوق العقارى المصرى لطرح أحدث مشروعاتها Orla والذى يقع بموقع حيوى ومميز على طريق السويس بمدخلين رئيسيين وبإطلاله فريده على عدة معالم

أوضح المهندس محمود أبو الخير رئيس مجلس الإدارة إنه إستكمالا لمسيرة الشركه تطرح أى كابيتال مشروعها الجديد( Orla) وهو مجمع سكنى( كمبوند) بموقع متميز للغايه بالقاهره الجديده يطل مباشرة على الطريق المحورى لطريق السويس وشارع ال٩٠ الشمالى وعلى مقربه من مدينتى ومدينة الرحاب ومطار القاهره الدولى والجامعه الأمريكيه والطريق الدائرى الأوسطى وللمشروع مدخلين رئيسين مما يجعله موقع فريد من نوعه.

وتبلغ المساحه الإجماليه للمشروع ١٢فدان بنسبه بنائيه١٨% والباقى مساحات خضراء ومعالم مائيه.

وقال محمود أبو الخير أن( Orla ) مشروع متكامل به مبنى متعدد الأنشطه( تجارى إدارى طبى) على مساحة ٦٠٠٠متر لخدمة ملاك المشروع وهو يحتوى على عدد من الوحدات السكنيه التى تتراوح مساحاتها مابين ٧٠الى ٢٥٧متر وهذا التنوع فى المساحات يخدم فئه عريضه من العملاء

وأشار رئيس مجلس الإداره الى إنه تم إسناد عمل التصميمات الهندسيه والإستشاريه لشركة معمار للخدمات الإستشاريه إحدى الشركات الرائده فى المجال على مستوى الشرق الأوسط

مضيفا إنه وفقا للجدول الزمنى للمشروع من المقرر التسليم خلال ثلاث سنوات ومن المستهدف ضخ حوالى مليار جنيه كإنشاءات فى المشروع خلال العام الجارى ٢٠٢٣.

وكشف أبو الخير عن الخطه التوسعيه للشركه والمخطط لها ضخ ٢مليار جنيه فى مشروعات جديده سيتم الإعلان عنها قريبا

والجديد بالذكر أن المهندس محمود ابو الخير هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جدير وشركة اى كابيتال ومؤسس جرو للهندسة المعمارية والبناء ومؤسس استوديو بانتيرا للتصميم الداخلى عضو مجلس إدارة جمعية مطورى تنمية القاهره الجديده