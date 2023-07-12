أول ميناء جاف فى مصر.. شاهد ميناء أكتوبر الجاف.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أنشأت وزارة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص، ميناء أكتوبر الجاف والذي حصل على جائزة "I Global" كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والدولي.

وتم افتتاح الميناء كأول ميناء جاف في مصر، ويقع الميناء في قلب المنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة على مساحة 100 فدان بالاضافة الي منطقة لوجستية بمساحة 300 فدان، وتبلغ الطاقة الاستيعابيه القصوي للميناء 720 حاوية / يوم والسعة التخزينية 260 ألف حاوية مكافئة سنوياً وبلغ حجم العمالة المباشرة 500 عامل بالاضافة الي 2000 فرصة عمل غير مباشرة ويرتبط الميناء بشبكة سكة حديد مصر من خلال وصلة المناشي - 6 أكتوبر التي تربط الميناء بخط إمبابة المناشي/ الاتحاد الإسكندرية.

ووضعت وزارة النقل مخطط شامل لإنشاء 14 ميناء جاف ومركز لوجستي علي مستوي الجمهورية تستوعب 6 مليون حاوية مكافئة سنوياً (6 أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – كوم أبوراضي " بني سويف " – سوهاج الجديدة – قسطل – أرقين – الطور – السلوم ) وذلك بهدف منع التكدس بالموانئ البحرية وربطها بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية لتسهيل حركة التجارة.

وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان بتكلفة 1720 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركى وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبنى مخزن بضائع مشتركة ومبانى خدمية.