أنشطة صيفية بقصر ثقافة الإسماعيلية.. فنون شعبية وورش عمل ورسم للأطفال

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

شهدت حديقة الشيخ زايد استمرار احتفالات صيف الإسماعيلية التي تستمر خلال الإجازة الصيفية وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

حيث بدأ الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفي محمود ، والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية علي أنغام السمسمية منها ساره الليل، سلم علي الشهدا، عدى النهار علينا.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال بعض الراقصات منها الصيادين، ضم ضم، بتغني لمين يا حمام، البدوى، التنورة، غصين الحبيب.

كما نظم قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية ورشة فنون تشكيلية ياستخدام الوان الباستيل بدأت أعمال الورشة باستخدام خامات الباستيل الشمعية والتعرف عن أنواع الألوان الباستيل وكيفية استخدام الألوان عدة خطوات بمراحل مختلفة مع مراعاة شرح مبسط لتنسيق الألوان.

شارك بالورشة 20 طفل وطفلة من بين سن 8 سنوات حتي 16سنة، وتستمر الورشة لمدة 3 أيام بقصر ثقافة الاسماعيلية، تدريب سماح علي

والرسم بالباستيل طابع خاص بمختلف عن غيره من الوان الفنون لا تحتاج استخدام مادة لاذابه الالوان ويرسم به جافا.

الفعاليات نظمها فرع ثقاقة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، اشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.