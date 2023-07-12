أمين عام الناتو: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت

وقال ستولتنبرج -فى مؤتمر صحفى مشترك عقده اليوم الأربعاء، فى ليتوانيا مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى - "حينما أقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن العملية العسكرية في أوكرانيا العام الماضى، استهان بشجاعة الشعب الأوكرانى وقواته وإصرار القيادة السياسية الأوكرانية، كما استهان بوحدة وقوة حلف الناتو".

وأضاف أن حلفاء الناتو وفروا عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات لأوكرانيا على مدار العام الماضى، كما تم الاتفاق على حزمة تتألف من 3 أجزاء لتقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسى، إلى جانب برنامج متعدد للمساعدة العملية، وإنشاء مجلس جديد لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا.

وحول عضوية أوكرانيا بحلف الناتو، قال ستولتنبرج إن الحلف سيصدر دعوة للانضمام عندما يتفق الحلفاء على أنه تم استيفاء الشروط، مشيرًا إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب يجب العمل على ضمان وجود ترتيبات ذات مصداقية لأمن أوكرانيا حتى لا يعيد التاريخ نفسه.