اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:26 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
-الطماطم بـ8 جنيهات 
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13 جنيها
 
‏-البصل الأبيض بـ18 جنيها
 
-‏‎البصل الأحمر بـ18 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ11 جنيها 
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ18 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14.5جنيه. 
 
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
 
بامية بـ30 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 27.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 21 جنيها .
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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