آخر فرصة للتقديم على وظائف القطار الخفيف غدا.. تعرف على الأوراق المطلوبة

كتب سيد الخلفاوى

تغلق غدا الخميس الهيئة القومية للأنفاق باب التقدم على وظائف بالقطار الكهربائى الخفيف، حيث سيكون غدا آخر يوم للتقديم، وذلك عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا، مع مراعاة الإجازات الرسمية، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.

وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية، وترجمة، وتكنولوجيا المعلومات IT، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة)".

المستندات المطلوب ارفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف:

(1) صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

(2) صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

(3) صورة المؤهل والمؤهلات الاخري التي حصل عليها.

(4) عضوية نقابة المهندسين.

5) صورة الموقف من التجنيد.

(6) شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات، 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

7- صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المقدم اليها.

8- عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6

9- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيها باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818