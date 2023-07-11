24 رحلة سياحية من سويسرا وبلجيكا وبولندا ولكسمبورج تصل مرسى علم.. التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 24 رحلة طيران دولية من دول أوروبا، ويتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر إقامتهم فى مرسى علم.

وتبين من كشوف رحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 24 رحلة بينهم 5 رحلات من التشيك، 10 رحلات من بولندا، ورحلتين من ايطاليا، رحلة من سويسرا، ورحلة من بلجيكا، 3 رحلات من بولندا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة داخلية، ورحلة من هولندا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل 132 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع المقبل، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.



