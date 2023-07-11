‫ ضبط 12 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، تم خلالها ضبط 12 طن و 160 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحصين 11 ألف و738 رأس من الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الضأن، وعقد 12 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار.

يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.