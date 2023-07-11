وفاة مسن سقط من أعلى عقار فى بولاق الدكرور بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط مسن من أعلى سطح عقار في بولاق الدكرور ، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن مسن سقط من أعلى سطح العقار الذي يقيم به، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، فارق إثره الحياة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.