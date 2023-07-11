وصول كراسات الأسئلة للجان استعدادا لأداء امتحان الديناميكا للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة قبل قليل كراسات أسئلة امتحان مادة الديناميكا استعدادا لأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية ، ووجهت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء اللجان بالحفاظ على سرية الأسئلة وعدم فتح المظاريف إلا فى التاسعة صباحاً مع انطلاق الاختبارات كما وجهت بضرورة توفير الهدوء والاستقرار داخل اللجان للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الديناميكا، هى إحدى فروع مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الاستاتيكا والتى تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالى تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، مؤكدة أن إجمالى عدد الأسئلة التى تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة فى المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير.

وأشارت إلى أنه سيؤدى امتحان الديناميكا قرابة 98 ألف طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة.