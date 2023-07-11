واشنطن تستبعد الحل العسكرى للأزمة السودانية

واشنطن (أ ش أ)

استبعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكرى لإنهاء الصراع الراهن فى السودان.

وقال ميلر ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين يدعون إلى ضرورة إنهاء القتال الدائر في السودان ووصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من هذا الصراع".



وأشار المسؤول الأمريكي إلى الجهود التي تبذلها مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية مولي فاي في أديس أبابا من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة من خلال المباحثات التي تجريها مع القادة الأفارقة والمدنيين السودانيين.



وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن مساعدة بلينكن تتواصل في أديس أبابا مع القادة الأفارقة بما في ذلك كبار ممثلي الحكومات في المنطقة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد) ومفوضية الاتحاد الإفريقي، كما ستلتقي بمدنيين سودانيين ملتزمين بإنهاء الصراع واستعادة الحكم الديمقراطي في السودان.



ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة في السودان.