واشنطن: الحلفاء سيرسلون "إشارة إيجابية" بشأن عضوية أوكرانيا فى حلف الناتو

وكالات الأنباء

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان الثلاثاء، إن الحلفاء سيرسلون "إشارة إيجابية" بشأن مستقبل عضوية أوكرانيا فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، فى قمة الحلف السنوية تنطلق فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الحلفاء سيمررون حزمة مساعدات جديد لكييف فى القمة السنوية للحلف والتى تنعقد على مدار يومي الثلاثاء، والأربعاء.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى قد أعرب الثلاثاء، عن ثقته فى انضمام بلاده إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يتوقع أن تتمخض قمة الحلف عن "طريقة" تنضم كييف من خلالها رسمياً إليه.