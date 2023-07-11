اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 09:50 ص
أكرم القصاص
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واشنطن: الحلفاء سيرسلون "إشارة إيجابية" بشأن عضوية أوكرانيا فى حلف الناتو

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 09:20 ص
واشنطن: الحلفاء سيرسلون "إشارة إيجابية" بشأن عضوية أوكرانيا فى حلف الناتو جيك سوليفان
وكالات الأنباء

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قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان الثلاثاء، إن الحلفاء سيرسلون "إشارة إيجابية" بشأن مستقبل عضوية أوكرانيا فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، فى قمة الحلف السنوية تنطلق فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الحلفاء سيمررون حزمة مساعدات جديد لكييف فى القمة السنوية للحلف والتى تنعقد على مدار يومي الثلاثاء، والأربعاء.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى قد أعرب الثلاثاء، عن ثقته فى انضمام بلاده إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يتوقع أن تتمخض قمة الحلف عن "طريقة" تنضم كييف من خلالها رسمياً إليه.

 


امريكا

مستشار الامن القومى الامريكى

واشنطن

حلف الناتو

زيلينسكى



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