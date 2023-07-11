اليوم السابع
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هدم منزل ومتحف بابلو اسكوبار بكولومبيا.. السلطات: لم يكن لديه تصاريح

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:34 م
هدم منزل ومتحف بابلو اسكوبار بكولومبيا.. السلطات: لم يكن لديه تصاريح هدم منزل ومتحف بابلو سكوبار
فاطمة شوقى

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قررت السلطات الكولومبية هدم منزل امبراطور المخدرات ، بابلو اسكوبار، والذى يعتبر متحفا أيضا فى مدينة ميديلين ، وهذا لأنه لم يكن لديه التصاريح اللازمة ، حسبما قالت صحيفة "التيمبو" الكولومبية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن 50 مسئول فى وزارة الأمن والتعايش والإدارة الإقليمية فى كولومبيا بالتعاون مع الشرطة الكولومبية اتخذوا قرار بهدم المنزل الواقع فى لوما ديل إنديو فى ميديلين ، وذلك بعد سنوات من التقاضى والعقوبات الحضرية المختلفة ، وتم التحقق من هدم البناء الغير قانونى.

بابلو سكوبار
بابلو سكوبار

 

وأرسلت السلطات الكولومبية 9 مفتشين للتأكد من هدم منزل اسكوبار الذى كان معقل المخدرات فى البلاد، والذى كان عبارة عن طابقين، ولم يكن لديه التصاريح اللازمة لتشغيله كمتحف وفتحه للجمهور.

 

ويمتلك المنزل الآن شقيقه روبرتو اسكوبار، الملقب بـ "الاوسيتو"، وهو الذى قام بفتح المنزل كمتحف تكريما لبابلو اسكوبار.

متحف بابلو سكوبار
متحف بابلو سكوبار

 

بسبب التشغيل غير القانوني لهذا المنزل ، تم تغريم روبرتو اسكوبار 38 مليون بيزو ، بينما تم إغلاق منزل المتحف فى سبتمبر 2018 ؛ عندما عرض جولة في العقار مقابل 30 دولارًا ، وباعتباره  متحفا، كان يحتوى على مقتنيات بابلو اسكوبار.

 

 


كولومبيا

بابلو اسكوبار

سلطات كولومبيا

منزل اسكوبار



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