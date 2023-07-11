ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19926 طنا تشمل: 1500 طن حديد تسليح و3600 طن رمل و5907 طن أسمنت معبأ و8919 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46678 طنا تشمل: 1201 طن خشب زان و1378 طن حديد و5354 طن ابلاكاش و336 طن صودا معبأ و1055 طن فول صويا و2262 طن أرز معبأ و10900 طن فول و1600 طن عدس و7538 طن خردة و8675 طن قمح و6379 طن ذرة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 298 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 528 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4345 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 165379 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 221716 طنًا.



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3496 شاحنة.