

تنص الاتفاقية -وفق ما أعلنت الخارجية الموريتانية- على أن الدول الأعضاء "تمنح موظفي وكالة (آسكنا) صفة موظفين دوليين، ليتمتعوا بما تمنحه هذه الصفة من حصانات وامتيازات".



وقال المدير العام لوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر -في تصريح صحفي- "إن الاتفاق يعتبر مراجعة لاتفاقية المقر السابقة بما يتضمنه ذلك من توسيع وتحسين ظروف ممثلية (آسكنا) في موريتانيا وهو ما يعتبر خطوة كبيرة".



واَضاف أن (آسكنا) قررت بالتعاون مع جميع الوزراء الأعضاء في مجلس إدارتها بذل كل الجهود لتمكينها من لعب دورها على أكمل وجه.



وتتولى (آسكنا) منذ 1959 توفير خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي الموكل إليها من قبل دولها الأعضاء (17 دولة إفريقية وفرنسا) للطائرات المنتظمة في الممرات الجوية وتلك التي تتبع مسارات الاقتراب للهبوط في المطارات، كما عهد إليها توفير خدمات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات ونشر المعلومات الجوية وكذلك معلومات الأرصاد الجوية الضرورية للملاحة الجوية.