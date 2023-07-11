وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية العرقة في خطوة استفزازية، وسيرت آلياتها في شوارعها، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل، ونشرت فرق مشاة في حقول الزيتون بين قريتي العرقة والطرم، وشنت حملة تمشيط واسعة.



وفي السياق ذاته، اقتحمت تلك القوات قرى جلبون، وبيت قاد، وفقوعة، وشنت حملة تمشيط ونصبت الكمائن والحواجز المتنقلة وسط إجراءات وممارسات استفزازية.