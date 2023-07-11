منخفض الهند السبب.. "الأرصاد" تكشف موعد الموجة الحارة القادمة ومدتها

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل الموجة الحارة التى تؤثر على البلاد، موضحة أنه اعتبارا من يوم الخميس موجة ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه من المتوقع أن يكون متوسط الحرارة على القاهرة الكبرى بين 37- 38 درجة مئوية، قيما تصل درجات الحرارة بجنوب البلاد إلى 44 درجة.

وأضافت، أن هذه الموجة مستمرة لنهاية الأسبوع الحالى ومطلع الأسبوع المقبل لتكون الأجواء شديدة الحرارة نهارا بأغلب مناطق الجمهورية، لافتة إلى أن سبب الموجة الحارة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي وامتداد كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تكون شديدة الحرارة مع امتداد فى مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعملان على زيادة فترات سطوع الشمس وأجواء شديدة الحرارة.

وأشارت إلى أن أعلى درجة حرارة متوقع تسجيلها على القاهرة 38 درجة وعلى الصعيد 44 درجة، وذلك خلال فترات النهار.

و يشهد اليوم الثلاثاء ، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.