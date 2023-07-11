مكتبة الإسكندرية تقيم أمسية شعرية لأحمد تيمور فى بيت السناري اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، أمسية شعرية مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "قليل من الحب لا يصلح" للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور عضو المجمع العلمي المصري، اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يدير الأمسية الإعلامي أيمن عدلي؛ رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، بحضور نخبة من الكُتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين وكوكبة كبيرة من الشعراء.

تدور الأمسية حول الدواوين الشعرية للشاعر الدكتور أحمد تيمور، حيث سيلقي الشاعر مجموعة من أشهر قصائده، كما ستتناول الأمسية توضيح للجماليات اللغوية والإيقاعات والأنماط الشعرية المختلفة، وكذلك دور الشعر في التعبير عن الثقافة والتراث والهوية، ومكانته الحالية في الأدب والثقافة والفنون، ويصاحب ذلك فقرة فنية للمطرب محمد الزهار.

يذكر أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة، وهو أستاذ متفرغ ورئيس وحدة أحمد تيمور للأوزون الطبي بكلية طب الأزهر.

وقد أقيمت له العديد من الأمسيات الشعرية أهمهما تلك التي تفرد له سنويًا بدار الأوبرا، وتلك التي أقيمت له في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك.

نشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية، وصدر له العديد من الدواوين الشعرية منها ديوان: "ثنائية الطفو والغرق"، وديوان: "امرأة من خزف وخرافة"، و"قليل من الحب لا يصلح"، و"شجن شجر الشوارع".