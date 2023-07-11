اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:37 ص
أكرم القصاص
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مصرع طفل وإصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:04 ص
مصرع طفل وإصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم انقلاب سيارة - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقي طفل مصرعه وأصيب 14 شخصا بينهم 5 أطفال في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود جثة ومصابين.

علي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وفاة طفل وإصابة 14 مواطن بينهم 5 أطفال، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





 


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