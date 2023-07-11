مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخص يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه، بينما أصيب شاب آخر باشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم الجثة والمصاب إلى مستشفى جرجا العام وتبين وقوع تصادم بين سيارة ودراجة بخارية تم رفع أثار الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع تصادم على الطريق بناحية قرية بيت داود بجرجا بين سيارة وبين دراجة بخارية ووجود متوفى ومصاب تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص والمعاينة تبين وقوع المصادمة بين سيارة ودراجة بخارية عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق وذلك بناحية قرية بيت داود بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج عن حادث اتصادم إصابة م . إ . ع 32 بإشتباه كسر بالساق اليسرى، ووفاة م . ه . 17 سنة متأثرا بإصابته تم نقلل الجثة والمصاب إلى مستشف جرجا العام وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة لحين الإنتهاء من تصريح الدفن.