"مشاكل الجيرة السبب".. اعترافات المتهمين بقتل شخص في الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

"مشاكل الجيرة السبب"، بهذه الكلمات اعترف المتهمون بقتل شخص في المنزلة بالدقهلية، حيث احتدمت خلافات الجيرة، وحاول الوسطاء التدخل لاحتواء الأمر دون فائدة، حتى انتهى بمقتل شخص.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر وتوفى عقب وصوله وبسؤال شقيقه اتهم (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدثا إصابته التى أدت لوفاته وذلك خلال مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.